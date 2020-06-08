Азербайджанские полицейские вспомнили времена Древнего Рима — ВИДЕО

Пандемия коронавируса в Азербайджане принимает довольно интересные обороты. Для кого-то эта напасть — ограничение в свободе, а кому-то развязывает руки.

Как известно, азербайджанское правительство, осознав, что по-хорошему с нашими несознательными и незаконопослушными гражданами не совладать, на прошлой неделе прибегло к радикальным мерам. Так, выходные дни для жителей Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района, как говорится, пошли псу под хвост. Был введен тотальный запрет. Причем, не только на деятельность питейных заведений, магазинов и других объектов быта, но и на выход граждан из дома.

Это была вынужденная мера, так как граждане Азербайджана, наплевав на всякий там коронавирус, решили жить прежней жизнью. Мол, нам море по колено, а горы по плечо. А вирус вообще не признаем.

Но сие обстоятельство создало определенные проблемы. Наши доблестные стражи правопорядка в борьбе с коронавирусом, а заодно и непослушанием граждан, перегнули палку. Так, вчера в социальных сетях широкий резонанс вызвал видеоролик, где запечатлены кадры «подвигов» наших полицейских в Ясамальском районе Баку. Согласно сообщениям, кто-то из жителей одного из домов, расположенных в вышеотмеченном районе столицы, сдуру выбросил мусор с балкона на головы полицейским. Факт вопиющий, и оправдания тому нет.

В ответ азербайджанские полицейские, вспомнив времена Древнего Рима, когда за провинность одного легионера казнили каждого десятого (экзекуция), в ярости набросились на чуть ли не каждого десятого, жившего в этом злополучном доме. В результате, мы стали свидетелями позорных кадров, когда бравые блюстители закона, призванные стоять на страже такового, сами нарушили закон. Выволакивание полуголых граждан из собственных домов (без всяких на то соответствующих санкций) свидетельствовало не верховенства закона, а о банальной мести.

Безусловно, тот или иной жилец, вывалив мусор на головы стражей правопорядка, совершил противоправный поступок, за что должен понести наказание. Но наказание должно быть вынесено строго в рамках закона. Однако действия полицейских в рамки закона никоим образом не вписываются.

Таким образом, возникают вопросы классического типа: кто виноват? и что делать? С последним вопросом вроде все понятно: быть законопослушным гражданином. А вот первый вопрос создает дилемму: ведь каждая из сторон видит вину в своем оппоненте, но не в себе.

В любом случае, в следующий раз, думается, нужно быть более подготовленным к таким эксцессам. Как минимум, гражданам, на всякий случай, дома желательно находиться в верхней одежде. Ну, а сотрудникам правоохранительных органов быть более бдительными и зоркими: квартир много, нарушителей раз-два и обчелся…