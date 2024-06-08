Азербайджанские парапловцы вышли в финал Мировой серии во французском городе Лимож.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном олимпийском комитете, во второй день соревнований паралимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вели Исрафилов успешно выступил в полуфинальном заплыве на дистанции 100 метров брассом (1.09.25), а Али Велиев – на дистанции 50 метров вольным стилем среди молодежи (28.78). Оба вышли в решающий этап.

Ранее Али Велиев, заняв четвертое место в соревнованиях по плаванию на 100 метров вольным стилем, обновил свой личный рекорд (01.01.60). Мировая серия по параплаванию завершится 9 июня.