Восточный базар в Баку стал местом подведения итогов фуд-фестиваля «Неделя узбекской кухни в Азербайджане», организованным посольством Узбекистана, сообществом Azeri Home Chef и организацией «В поддержку развития туризма и национальной кухни». В этом году фестиваль был приурочен к 31-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Узбекистаном, сообщает #.

На протяжении недели кулинары – любители должны были готовить блюда узбекской кухни и выставлять фотографии своих изысков на странице кулинарного сообщества Azeri Home Chef в соцсети Facebook.

Создатель и руководитель сообщества Фахранда Гасанзаде рассказала #, что всего участники приготовили более 700 блюд. Жюри, в составе которого были азербайджанские и узбекские повара пригласило во второй тур 25 финалистов. Все они были приглашены со своими лучшими блюдами на праздник в Восточный базар.

Узбекская кухня в исполнении азербайджанских кулинаров раскрылась неповторимым вкусом, оригинальными решениями и утонченным разнообразием.

«Здесь уже все победители», — подчеркивает первый секретарь посольства Узбекистана в Азербайджане Бахрам Гаипов, приветствуя гостей и участников фестиваля.

Дипломат подчеркнул роль гастрономического фестиваля в укреплении дружеских и братских отношений между нашими странами, поблагодарив Фахранду Гасанзаде за идею проведения такого мероприятия.

Старания мастеров были оценены по достоинству – обладатели первых двух мест, а ими стали Марьям Мамедова и Егяна Кашкай получили в качестве главного приза поездку в один из древнейших городов мира, ровесник Рима и Нанкина – чудесный город Самарканд. Такой щедрый подарок победителям предоставила авиакомпании Fly Khiva.

«Это судьба! В детстве меня из-за моего разреза глаз называли «узбечкой». Мне нравилось такое «прозвище». Я входила в образ, заплетала волосы в знаменитые узбекские косички, выдавая себя за узбечку», — делится с # своими эмоциями обладательница первого места Марьям Мамедова.

В течении недели она приготовила дома 80 национальных блюд Узбекистана.

«Готовила большими порциями, угощая соседей и родственников. И, конечно же, активно делилась «хроникой» своей кухни в соцсети. Была неимоверна счастлива, когда меня пригласили на финал», — рассказывает Марьям, и вспоминает, как в раннем детстве папа взял ее с собой в Узбекистан.

«Я была маленькая, но на всю жизнь запомнила аромат узбекского хлеба и расписные потолки мечетей», — делится победительница фестиваля с корреспондентом #.

«Бронзовый» призер Фестиваля Узбекской Кухни Халида Тагиева представила на празднике традиционную узбекскую выпечку самса с начинкой из рубленой баранины. Признается, что это – ее дебют в узбекской кулинарии:

«Очень хотела победить, потому что мечтала отправиться в сказочный Узбекистан. У меня всегда был большой интерес к этой стране, к ее культуре. Что касается кухни, то, на мой взгляд, она очень похожа на нашу – много зелени, баранина, много лука и такое же богатство вкуса», — подчеркивает Халида.

Финалист Елена Корнева хоть и не вошла в тройку победителей, но с радостью угощала гостей фестиваля своим фирменным блюдом – узбекской пахлавой, за которую в прошлом году удостоилась первого места.

После объявления результатов праздник продолжился концертной программой, веселыми конкурсами и дегустацией знаменитого узбекского плова от именитых шеф-поваров.

Известный азербайджанский певец Эмин Гасан удивил гостей исполнением песни «Чинури» на узбекском языке из репертуара культовой группы «Ялла», да так, что получил множество комплиментов от носителей языка.

«Эта песня, как и другая — «Чайхана», уже много лет в моем репертуаре. Мне всегда нравилась ритмика, мелизмы и мелодичность группы «Ялла». Будучи на одном из фестивалей, я попросил узбекских коллег разучить со мной произношение, выучил текст, отправил запись знакому певцу из Узбекистана — Анверу Шакирову, и убедился, что все отлично, можно петь», — улыбаясь, раскрывает секрет своего чистого узбекского произношения Эмин Гасан.

Юные танцоры Амаль Ахмадулин и Гюлара Ханмерзоева представили гостям узбекский танец.