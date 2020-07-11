Азербайджанская нефть дорожает

Цена азербайджанской нефти Azeri Light, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 10 июля составила 44,17 доллара за баррель, что на 0,55 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 43,57 доллара за баррель, что на 0,51 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.