Азербайджано-грузинская граница останется закрыта до следующего месяца

Согласно решению Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 18 апреля 2020 года, в соответствии со статьей 25 Закона Азербайджанской Республики «О санитарно-эпидемиологической безопасности», особый карантинный режим, введенный в стране, был продлен до 00:00 4 мая 2020 года.

Как передает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Отмечается, что в связи с этим решение о временном закрытии государственной границы между Азербайджанской Республикой и Грузией продлено до 00:00 часов 4 мая 2020 года.