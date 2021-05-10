Азербайджан занял первое место по денежным переводам из России

Лидером по международным денежным переводам из России по итогам I квартала 2021 года стал Азербайджан, средний чек одного перевода в республику составил 11,56 тыс. рублей, сообщается в исследовании банка «Русский стандарт» (имеется в распоряжении ТАСС).

Годом ранее первое место занимал Казахстан со средним чеком 14,13 тыс. рублей.

Второе место по итогам отчетного периода, как и год назад, заняла Белоруссия со средним чеком 10,077 тыс. рублей.

Казахстан оказался на третьем месте, при этом средняя сумма перевода в эту страну была в два раза выше, чем у лидеров рейтинга — 22,54 тыс. рублей.

Завершают пятерку лидеров по денежным переводам Испания и Молдавия со средними суммами переводов в 18,563 тыс. рублей и 13,858 тыс. рублей соответственно. Годом ранее эти места занимали Молдавия (11,384 тыс. рублей) и Польша (14,165 тыс. рублей).

По данным «Русского стандарта», средняя сумма международного перевода в I квартале 2021 года составил 16,58 тыс. рублей против 14,612 тыс. рублей за аналогичный период прошлого года. Средний чек отправки средств по России достиг 12,574 тыс. рублей (10,207 тыс. рублей в I квартале 2020 года).

В рамках исследования аналитики банка изучили обезличенные данные обо всех международных и междугородних переводах из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в «Русском стандарте» в I квартале 2021 года и сравнили их с аналогичным периодом 2020 года.