Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств Министерству энергетики для оказания гуманитарной помощи Украине.

Как сообщает #, информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

В распоряжении говорится, что опираясь на принципы гуманизма, Азербайджан на двусторонней и многосторонней основе оказывает гуманитарную помощь многим странам.

В связи с последней ситуацией, сложившейся в Украине, Азербайджанское государство неоднократно оказывало гуманитарную помощь украинскому народу.

Согласно распоряжению, с целью оказания гуманитарной помощи Украине из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджана Министерству энергетики выделены 7,6 миллионов долларов США ( в манатом эквиваленте) для приобретения и отправки электрооборудования.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину — решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.