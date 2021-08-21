Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обнаружило превышение допустимых микробиологических показателей безопасности в продукции российского производителя.

Об этом сообщили в АПБА.

В импортированной куриной коже общим весом более 37 842 кг Невинномысского мясокомбината (ООО «Ставропольский бройлер») лабораторный анализ выявил превышение допустимого содержания сальмонеллы (<25 г).

Продукция была ввезена в Азербайджан 11.05.2021 года ООО Hereti Bottling Company и 13.05.2021 ООО AzFood Company.

Было принято решение о введении временного ограничения на импорт продукции этого производителя.

Агентство также проинформировало об этом Федеральную службу России по ветеринарному и фитосанитарному надзору.