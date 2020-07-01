Азербайджан в зоне доступа

СМИ многих стран последние два дня пишут о подозрительном взрыве близ Тегерана, о котором военные Ирана стараются особо не распространяться.

Мощный взрыв, зарево от которого было видно в городе, прогремел в ночь с пятницы на субботу. В Минобороны страны заявили, что причиной его стала утечка газа из подземных хранилищ. При этом Associated Press, основываясь на данных источников и спутниковых снимках, пишет, что ЧП произошло на секретном иранском ракетном объекте в районе Ходжир.

Журналисты рассказали о данных вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, согласно которым взрыв мог случиться в тоннеле, где происходит сборка ракет.

В этом горном районе находится военная база Парчин, где, по словам источников, около 20 лет назад проводились эксперименты с элементами ядерных вооружений. АР также отметило, что реакция военных Ирана на взрыв была необычной.

По мнению Агентства военной разведки США, в Иране действует крупнейшая на Ближнем Востоке программа подземных сооружений, используемых для разработки и производства баллистических ракет, передает 24tv.ua.

Государственное телевидение Ирана показало сюжет о взрыве. В этом сюжете журналист стоит рядом с чем-то похожим на большие почерневшие баллоны для газа, но местность вокруг не была показана.

Большой участок выжженной земли зафиксировали спутники. Об этом сообщает AP. На фотографиях со спутника Европейской комиссии Sentinel-2 видно участок обугленной земли, которого раньше не было. Расположен он в горном регионе, примерно в 20 километрах от столицы Ирана. Именно там и произошел взрыв.

А вот российское «Военное обозрение» пишет, что речь идет о предприятии, большая часть площадей которого находится в подземных туннелях – это крупнейший промышленно-испытательный центр на Ближнем Востоке. И он — давняя цель для диверсантов западных стран.

«Продолжающаяся война между Ираном и Израилем не нова. В апреле иранские хакеры нарушили израильскую инфраструктуру водоснабжения. Впоследствии израильтяне нанесли ответный удар по объектам военной промышленности и портам», — комментирует событие Теодор Карасик, член аналитического совета Gulf State Analytics из США. Эксперт предположил также, что в Иран могли поставить изначально дефектные комплектующие или оборудование для производства ракет — со встроенной взрывчаткой, которая по радиосигналу и сдетонировала.

Никто не знает, где еще в Иране расположены подобные объекты, находящиеся под пристальным вниманием израильтян и американцев. А если такой удар коснется какого-нибудь реально опасного предприятия с секретными радиоактивными разработками, после чего начнется заражение? Наверняка это представляет потенциальную угрозу и для Азербайджана.

Как раз этот момент прокомментировал в беседе с # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Конечно, очень сложно сейчас судить о точных причинах этого взрыва – версии могут быть разные. Но здесь другое обращает на себя внимание. На территории Ирана сегодня действительно очень много ядерных объектов, и они частью расположены на территориях останов (губерний) Западный Азербайджан и Восточный Азербайджан, которые граничат с нашей страной, Азербайджанской Республикой. В этом смысле, конечно, в случае, если по тем или иным причинам произойдет радиоактивное заражение, экологическая угроза нависнет над всем регионом.

Мы знаем, что в целом в наших краях, если обратить внимание на розу ветров, преобладают два их типа – хазри и гилавар. И как раз гилавар – это южный ветер, который несет сюда воздушные массы со стороны Ирана. И если произойдет, не дай Бог, какое-то такое событие, происшествие, и в это время роза ветров будет «не в пользу» Азербайджана, тогда, конечно, радиоактивное облако оттуда может достичь нас тоже, и такая вероятность, безусловно, тревожит.

Любой вообще военный сценарий, связанный с Ираном, беспокоит нас, потому что мы находимся в непосредственном соседстве с этим государством. Любые военные действия в отношении Ирана, тем более носящие масштабный характер, так или иначе будут затрагивать, конечно, и Азербайджан, поскольку часть военных объектов этой страны находится в непосредственной близости к нашей границе, в акватории Каспийского моря, и, естественно, мы можем оказаться задеты этими военными действиями.

К слову, это относится ко всем странам, расположенным у берегов Каспия, к другим государствам Южного Кавказа, к Турции, да и ко всем соседям Ирана, к странам, расположенным по периметру Исламской Республики.

Поэтому любая военная напряженность вокруг Ирана с проекцией на возможные военные действия – это неблагоприятный сценарий для Азербайджана. Тем более, если в этом сценарии предусмотрено задействование ядерных объектов Ирана, и есть вероятность их поражения.