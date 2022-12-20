Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в среду, 21 декабря проведет трехстороннюю встречу с азербайджанским и грузинским коллегами, сообщает Агентство Анадолу.

Девятая по счету встреча глав оборонных ведомств Турции, Грузии и Азербайджана пройдет под председательством Акара в его родном городе — Кайсери.

В течение двух дней Акар проведет с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе и министром обороны Азербайджана генералом Закиром Гасановым и двусторонние встречи.

Главные темы переговоров- шаги, которые необходимо предпринять для мира, стабильности и будущего региона, особенно в Грузии, Азербайджане и Турции.

Предыдущая трехсторонняя встреча состоялась в Цинандальском районе Телави, в Грузии, в октябре прошлого года.