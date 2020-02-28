Азербайджан создает мобильные выездные госпитали на границе с Ираном

Азербайджан создаст специальные мобильные выездные госпитали на границе с Ираном.

Целью является меры по предотвращению распространения нового коронавируса covid-19.

Въезжающие в Азербайджан должны будут проходить первичное обследование и в случае не выявления каких-либо признаков болезни, смогут продолжить свой путь. При обнаружении симптомов заболевания они будут отправлены в специальные учреждения.

Напомним, что в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 30 января 2020 года утвержден «План действий по пресечению распространения нового коронавируса в Азербайджане», и соответствующие меры уже принимаются. Учитывая обширную географическую зону распространения заболевания, Кабинет министров утвердил План мероприятий с более широким охватом.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем, в настоящее время среди населения не зафиксированы случаи инфицирования и повода для беспокойства нет.(trend)

| 2020-02-28T07:20:15+00:00 28 февраля 2020, 09:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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