Азербайджан первая страна на Южном Кавказе, которая, как и в Европе, начала вакцинацию

«Мы с начала пандемии держали ситуацию под контролем».

Как сообщает АПА, об этом заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции в видеоформате для местных и иностранных журналистов.

Глава государства отметил, что решения об ужесточении и смягчению карантинного режима были достаточно эффективными:

«Уровень заражения у нас достаточно низкий. На сегодняшний день в Азербайджане коронавирусом заразились около 200 тысяч человек, в настоящее время число активных больных — чуть более 2 тысяч человек. В наших больницах достаточно свободных мест. Потому что в первый месяц пандемии мы построили более 10 больниц модульного типа. В последние два месяца в количественном соотношении инфицированных и выздоровевших наблюдается положительная динамика в пользу выздоровевших.

В то же время мы — первая страна на Южном Кавказе, которая, как и в Европе, начала вакцинацию. Мы приступили к вакцинации 18 января, используем «Coronovac» китайского производства.

Также мы подключились к платформе COVAX, и в этой связи должны купить другие вакцины –«Astra/Zeneca», «Moderna», «Pfizer». С первого дня с российской стороной был подписан соответствующий документ о покупке вакцины «Astra/Zeneca». Потому что российская компания на постсоветском пространстве наряду с вакциной «Спутник» являются дистрибьютером и этой вакцины.Но эта вакцина еще не поступила в нашу страну. У нас есть информация, что вакцина «Спутник» пока удовлетворяет внутренние потребности России. Россия в очень ограниченных объемах поставляет эту вакцину в зарубежные страны. Что касается вакцины «Coronovac», заключен договор о 4 млн.дозах. Мне ежедневно докладывают и каждый день вакцинируются 15-20 тыс. человек. Мы будем использовать все возможности в этом направлении. На эти цели выделены соответствующие средства. Мы будем ждать производителей вакцин».

Глава государства также добавил, что некоторые страны покупают в 3-4 раза больше вакцин, чем нужно

«К примеру, Канада. Я говорил об этом. Значит, выходит так, что кому-то не хватит. Вакцины, которые уже куплены, не нужны этим странам. Они говорят о равенстве, правах человека, демократии, а на практике ущемляют права миллионов людей, живущих в бедных странах. Даже если у них есть возможность купить вакцину, доступа к вакцине нет. Я открыто говорю, что если бы мы не подписали контракты со всеми производителями, то и сегодня остались бы без вакцины».