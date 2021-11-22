Президент Ильхам Алиев подписал закон ”Об учреждении посольства Азербайджанской Республики при Святом Престоле».

Cогласно закону Азербайджан открывает посольство в Ватикане.

Кроме того, 22 ноября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана при Святом Престоле.

Согласно распоряжению, Кабинет Министров должен решить вопросы материально-технического обеспечения и финансирования, связанные с обеспечением деятельности посольства Азербайджана в Ватикане, и другие вопросы.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено утвердить структуру и штатное расписание посольства.