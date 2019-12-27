Азербайджан открыл небо для всех авиакомпаний

Впервые за историю гражданской авиации Азербайджана во всех международных аэропортах страны начнет действовать так называемый режим пятой и седьмой степени свободы воздушного пространства.

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии», с 1 января 2020 года эти степени свободы предоставят возможность выполнять полеты из азербайджанских аэропортов в 40 стран Европы, Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.

Степень свободы воздушного пространства – это набор правил по нахождению самолетов авиакомпании одной страны в воздушном пространстве другого государства. Чем выше степень свободы, тем больше действий иностранным судам разрешается выполнять в воздушном пространстве Азербайджана.

Так, пятая степень свободы позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять рейсы из своего аэропорта в другие города с остановкой в Баку (или любом другом аэропорту Азербайджана) для посадки/высадки пассажиров.

Седьмая степень свободы дает перевозчику возможность осуществлять полеты между Азербайджаном и зарубежными странами, минуя промежуточную посадку в домашнем аэропорту.