Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые «президентские выборы», проведенные 10 апреля 2022 года в Цхинвальском районе Грузии, а также их результаты.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«МИД Азербайджана считает важным продолжение переговоров для мирного решения цхинвальского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права», — говорится в заявлении.