Азербайджан нарастил импорт российского сахара

С начала сельскохозяйственного года Азербайджан закупил свыше 170 тыс. тонн российского белого сахара, заняв третье место по упомянутому показателю после крупнейших импортеров этого продукта из РФ – Узбекистана (232,9 тыс. тонн) и Казахстан (210,6 тыс. тонн). Таджикистан на четвертом месте – на долю этой страны пришлось 132,9 тыс. тонн, сообщили в Центре агроаналитики при Минсельхозе РФ.

По данным Центра, всего с начала сезона по 5 июля РФ экспортировала 1,319 млн тонн сахара (без учета поставок в ЕАЭС за июнь-июль), что в 6,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого сезона. Большая часть экспорта — 1,184 млн тонн — пришлась на белый сахар. В основном продукция отгружалась в Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Таджикистан. Их доля составила 67,4% (798,2 тыс. тонн) экспорта российского белого сахара.

Сахар-сырец в основном закупали Узбекистан (97,4 тыс. тонн) и Казахстан (24 тыс. тонн). Их доля составила 89,9%.

Сахарная промышленность России — одна из немногих сфер АПК, в которой из года в год нарастает кризис перепроизводства, а производители не радуются рекордным урожаям. По данным Росстата, валовой сбор сахарной свеклы в прошлом 2018/2019 сельхозгодах вновь обновил исторический рекорд, превысив 53,4 млн тонн. Отмечается, что это позволит заводам произвести до 7,7 млн тонн сахара, что сразу на четверть выше показателей прошлого года. Из-за кризиса пандемии к снижению цен на готовую продукцию в соседней стране сегодня добавляются еще и проблемы с экспортом. На этом фоне экспортные цены стремятся к удешевлению, а спрос начинает расти.

Любопытно и то, что несмотря на заявленную поддержку местного производства, а также финансовое содействие местным производителям сахарной свеклы, импорт сахарного песка в страну стремительно растет. Для сравнения, за весь 2018 год импортировано из России 7,3 тыс. тонн сахара, что в 15,7 раза меньше показателя 2017 года, следует из материалов ФТС. В 2017 году страна закупила в РФ 114,8 тыс. тонн сахара, став третьей по данному показателю. В минувшем году общий импорт в страну составил 346,4 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост на 45,1%) на сумму $126 млн 672,7 тыс. (рост на 46,4%).

Украинские производители также называют Азербайджан традиционным направлением экспорта этого продукта. Так, в позапрошлом году Украина продала нам сахара на 17,46 млн долларов. По данным пресс-службы Национальной ассоциации производителей «Укрцукор», эта страна является ключевым экспортером сахара в Азербайджан. Интерес Азербайджана к данному направлению импорта понятен, ведь среди стран СНГ самым дешевым остается украинский сахар ($300- $420). К примеру, самый дорогой белорусский — $520-$640.

В текущем году азербайджанские поставки этого продукта ориентированы на Россию, поскольку уже в апреле мировая конъюнктура, эпидемия COVID-19 и изменение курса валют создали неблагоприятные условия для украинских производителей. За восемь месяцев текущего маркетингового года украинские производители экспортировали 76,4 тыс. тонн сахара, что почти в 4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это достаточно прогнозируемый показатель, поскольку большинство украинских рынков занял более дешевый российский сахар. Учитывая все эти факторы, в Украине ожидают 120 тыс. тонн экспортируемого сахара в 2019- 2020 гг., хотя на начало года экспортный потенциал оценивался в 300 тыс. тонн.