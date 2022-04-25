Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что Москва своевременно приняла меры для снижения рисков от действий Запада, активнее переходит на расчеты в нацвалютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы заблаговременно начали предпринимать меры по снижению рисков, связанных с фактически нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике», — рассказал Гончар.

Он отметил, что по экспертным оценкам, порядка 30% всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях, а сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям.

По словам Гончара, РФ входит в число ведущих экономических партнеров Азербайджана и занимает первое место среди импортеров азербайджанской нефтяной продукции.