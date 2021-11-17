Сегодня, 17 ноября в рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО состоялись выборы члена Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2021–2025 годы.

Как сообщает пресс-служба МИД АР, на одно из трех вакантных мест, выделенных для Восточно-европейской группы, была выдвинута кандидатура Азербайджана.

На выборах, прошедших в условиях напряженной конкуренции, Азербайджан набрал 143 голоса.

Поддержка кандидатуры АР большим количеством государств является результатом внимания, уделяемого Азербайджаном развитию науки, образования и культуры, а также защите культурного наследия.