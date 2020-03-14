Азербайджан и Турция временно закрыли границы

Сегодня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора главы государств провели обмен информацией относительно мер, принимаемых нашими странами в целях борьбы с коронавирусом.

Для предотвращения распространения коронавируса президенты пришли к договоренности о временном приостановлении с 00.00 15 марта взаимных поездок граждан Турции и Азербайджана воздушным и сухопутным путем.

Главы государств выразили удовлетворение развитием по восходящей братских и дружественных связей между Азербайджаном и Турцией.

| 2020-03-14T19:44:24+00:00 14 марта 2020, 19:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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