Азербайджан и Турция временно закрыли границы

Сегодня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора главы государств провели обмен информацией относительно мер, принимаемых нашими странами в целях борьбы с коронавирусом.

Для предотвращения распространения коронавируса президенты пришли к договоренности о временном приостановлении с 00.00 15 марта взаимных поездок граждан Турции и Азербайджана воздушным и сухопутным путем.

Главы государств выразили удовлетворение развитием по восходящей братских и дружественных связей между Азербайджаном и Турцией.