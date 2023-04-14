Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в сфере военного образования.

Как передает Report, об этом было сказано на встрече военного атташе ВС Азербайджана в Турции, полковника Мушфиг Мамедова, сотрудников аппарата военного атташе, действующего при посольстве Азербайджана в Турции, с заместителем ректора Университета национальной обороны Турецкой Республики профессором Сердаром Салманом, начальником Военного института Сухопутных войск генерал-майора Илкера Гергюлю, руководителя Военного института ВМС братской страны контр-адмиралом Сельчуком Акаром и начальником военно-воздушного института генерал-майором Эндером Карталом.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области военного образования, увеличение количества мест, отведенных для военнослужащих азербайджанской армии, возникшая в последние дни напряженность на азербайджано-армянской границе, мирная акция азербайджанских экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын, незаконная эксплуатация Арменией месторождений полезных ископаемых, разграбление этой страной природных ресурсов на азербайджанских территориях, а также шаги, предпринятые армянской стороной в направлении дестабилизации ситуации в регионе.