Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение

Россия с 17 февраля официально возобновляет регулярное авиасообщение с Азербайджаном.

Как передает ТАСС, рейсы между странами были приостановлены в прошлом году на фоне пандемии.

Авиакомпании каждой страны получили возможность совершать по два рейса в неделю по маршруту Москва — Баку.

Азербайджанская национальная авиакомпания AZAL сообщила, что планирует начать выполнение специальных рейсов в Москву с 17 февраля. При этом на данный момент въезд для туристов в Азербайджан закрыт. Въехать в страну могут только дипломаты, иностранцы, чьи родственники имеют гражданство Азербайджана, иностранцы, имеющие разрешение на работу в стране или вид на жительство, а также студенты. Все категории граждан должны будут пройти двухнедельный карантин. При себе необходимо будет иметь ПЦР тест, действительный в течение 48 часов до вылета.

| 2021-02-15T01:24:32+04:00 15 февраля 2021, 08:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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