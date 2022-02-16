С марта возобновляются прямые авиарейсы между Азербайджаном и Ираном, сообщил посол Азербайджана в Тегеране Али Ализаде в своем Twitter.

«Очередной хороший шаг в отношениях между двумя странами. Прямое авиасообщение между Азербайджаном и Ираном будет возобновлено с начала марта этого года», – написал дипломат.

Отметим, что накануне премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений». Согласно решению, гражданам 17 стран и гражданам других стран, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства будет разрешен въезд-выезд в Азербайджан воздушным транспортом. В числе этих стран и Исламская Республика Иран.