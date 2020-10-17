Азербайджан и Армения заявили о намерении обменяться военнопленными и телами погибших

Азербайджан и Армения заявили о намерении снова временно прекратить огонь по гуманитарным соображениям. С целью для обмена военнопленными и телами погибших за последние дни боестолкновений, противоборствующие стороны в соответствии с Московской декларацией договорились с 18 октября 00:00 часов временно прекратить огонь.

Напомним, что после подписания Московской декларации о гуманитарном перемирии прежний Бишкекский протокол, на основе которого сохранялось перемирие между противоборствующими странами утратил свою правовую силу. Азербайджан и Армения регулируют взаимоотношения на линии соприкосновения войск на основе Московской декларации.