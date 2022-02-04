Консультативный совет по Южному газовому коридору успешно выполнил свою миссию по поставке природного газа в Европу. ЮКГ является уникальным элементом стабильного энергоснабжения. Об этом, как сообщает «Туран», заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пленарной сессии VIII Министерской встречи Консультативного совета Южного газового коридора.

По его словам, в 2021 году по ЮКГ экспортировано более 18,5 млрд кубометров газа потребителям Грузии, Турции и Европы. За этот период только в европейские страны было поставлено около 8,9 млрд газа по долгосрочным и краткосрочным контрактам, добавил он.

ЮКГ может расширить свое стратегическое значение в обеспечении энергетической безопасности за счет интерконнекторов между европейскими странами. «Мы готовы сотрудничать с Еврокомиссией и странами, желающими приобретать дополнительные объемы газа или осуществлять импорт и экспорт газа», — сказал Шахбазов.

Комиссар ЕС по политике соседства и расширению Оливер Вархели, в свою очередь, отметил, что «обеспечение энергетической безопасности останется приоритетом». «Поэтому, важное значение имеет стратегическое партнерство с Азербайджаном. Я благодарю Азербайджан за его активную роль в обеспечении энергетической безопасности», — сказал Вархели.

Амос Хохштейн, главный советник Госдепартамента США по энергетической безопасности, высоко оценил вклад Азербайджана в диверсификацию энергоснабжения Европы по ЮКГ. «Этот проект важен не только для надежного газоснабжения Европы, но и для развития газового рынка. Мы рады поддержать этот проект», — сказал Хохштейн .

Зампредседателя Госконцерна «Туркменгаз» Туркменистана Атамырат Чарыев заявил, что Ашхабад обладает техническими возможностями и ресурсной базой для экспорта природного газа на Запад для удовлетворения потребностей восточноевропейского рынка. «Мы убеждены, что это важно для вклада в энергетическую безопасность европейских стран», — сказал Чарыев.

Вице-премьер Сербии, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Зорана Михайлович заявила, что 1 февраля началось строительство «болгарско-сербского газового интерконнектора, который будет сдан в эксплуатацию в 2023 году и обеспечит это республику поставками из Каспийского региона.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиарто сказал, что азербайджанский газ является самым реальным для диверсификации поставок энергоресурсов в Центральную Европу.