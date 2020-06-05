Азер Сулейманов: «У руководства Грузии есть все возможности пресечь эти провокации»

Интервью # с депутатом парламента Грузии от партии «Национальное движение» Азером Сулеймановым

— Как Вы в целом оцениваете нынешнее состояние азербайджано-грузинских отношений?

— Совершив небольшой экскурс в новейшую историю наших стран, мы увидим, что грузино-азербайджанские отношения соответствовали словосочетанию стратегический союз. Официальные Тбилиси и Баку признают суверенитет и территориальную целостность друг друга, выступали и выступают с единых позиций в международных организациях. Азербайджан не раз протягивал руку дружбы Грузии, спасая ее от российского газового шантажа. Кроме того, Азербайджан на протяжении многих лет безвозмездно снабжает Грузинскую Православную церковь газом. Одним словом, сложно переоценить взаимную значимость развития отношений между странами, как и их взаимную выгоду. Тем большее сожаление и удивление вызывают определенные действия с грузинской стороны. Увы, с момента, когда фактическая власть в Грузии сконцентрировалась в руках олигарха Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты», в отношениях между нашими странами появились искусственно создаваемые проблемы. Это проявляется, в том числе, и в ухудшении отношения к проживающим в Грузии азербайджанцам. В частности, в период карантина, вызванного распространением коронавируса, власти страны вели себя так, будто он появился не в Китае, а в Марнеули.

— Вы упомянули о том, что ухудшение азербайджано-грузинских отношений произошло после того, как фактическая власть в Грузии сконцентрировалась в руках олигарха Бидзины Иванишвили. Но, почему официальный Тбилиси проводит такую политику в отношении Азербайджана, который остается для этой страны важнейшим политическим и экономическим партнером?

— Самое интересное, что руководство Грузии на всех уровнях продолжает заявлять о том, что Азербайджан для нее является важнейшим стратегическим партнером. Но, между словами и реальной картиной, как говорится, есть большая разница. И мы, граждане Грузии азербайджанской национальности, это чувствуем. Кроме того, слишком много есть примеров действий определенных сил в Грузии, которые работают над ухудшением отношений между нашими странами и народами. Думаю, что у руководства Грузии есть все возможности пресечь эти провокации. Но, пока мы видим, что провокаторы чувствуют себя довольно вольготно.

— Согласно полученной информации, 4 июня на территории Государственного историко-культурного заповедника «Кешикчидаг» на азербайджано-грузинской границе группа грузинских граждан на территории Грузии попытается совершить провокационные действия путем нарушения государственной границы, сообщает Государственная пограничная служба Азербайджана. Как должна грузинская сторона отреагировать на это предупреждение и есть ли у официального Тбилиси механизмы недопущения такого рода провокаций?

— Со всей ответственностью заявляю, что данный вопрос является искусственно созданной проблемой. Ее появление и существование играет на руку силам, заинтересованным в ухудшении отношений между нашими странами и народами. Кстати, еще два года назад мы предупреждали руководство Грузии, что есть вероятность активизации этих сил, в том числе использующих вопрос «Кешикчидаг», который тут именуется «Давид Гареджи». Увы, нас тогда никто не услышал. В итоге, происходит то, что происходит.

— В апреле 2020 года Служба государственной безопасности Грузии обнародовала документ о внутренних и внешних угрозах, с которыми столкнулась соседняя страна в 2019 году. СГБ особо отмечает деятельность различных политических и гражданских групп, перманентно вносящих смуту в отношения Грузии с Азербайджаном и Турцией. Есть уже конкретно задержанные в этой связи, озвучены ли имена провокаторов?

— По имеющейся у нас информации, людей вызывают в СГБ, допрашивают. Задержанных, по информации на данный момент, нет. При этом, не совсем понятно, куда та же СГБ смотрела те же два года назад, когда мы кричали о такой угрозе?! В целом, вся команда Иванишвили крайне наплевательски отнеслась к реально существующей угрозе. При ее более внимательном отношении к вопросам, которые нами тогда поднимались, ситуацию можно было бы не доводить до столь опасной точки. Кстати, ее сегодняшняя видимая активизация связана с пониманием того, что скоро состоятся выборы и под большой вопрос ставится вопрос удержания власти со стороны Иванишвили и «Грузинской мечты». Ведь они не только умудрились испортить отношения с Азербайджаном, но и развалили все отрасли экономики страны, свели на нет почти все реформы времен президентства Михаила Саакашвили.

— Справедливости ради нужно отметить, что наиболее яро выступает с анти-азербайджанских позиций далеко не «Грузинская мечта», а Лейбористская партия Грузии. Каков ее реальный авторитет в стране и чем вызваны такие их действия?

— Вы правы, Лейбористская партия Грузии идет в авангарде всей анти-азербайджанской кампании, ее представители делают наиболее провокационные заявления, спекулируя, в первую очередь, на вопросе церкви «Давид Гареджи». Это попытка завоевать голоса грузинских националистов, а также анти-азербайджанских и анти-турецких сил. Но ее реальный рейтинг в стране крайне невысок, она тут не делает погоды и не имеет никаких шансов на успех. Другое дело, что лейбористы исполняют определенный заказ иных сил. Необходимо, чтобы были пресечены именно их, заказчиков такого рода провокаций, действия. Ведь, Азербайджан и Грузия являются странами, которые обречены на теплые, взаимоуважительные и взаимовыгодные отношения.