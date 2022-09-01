ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в рамках пилотного проекта начало продажу безбагажных билетов на рейсы из Баку в Стамбул и в обратном направлении.

Пассажиры при бронировании авиабилетов онлайн могут выбрать более доступный тариф Economy Lite. Сюда входит только ручная кладь (весом до 10 кг и размерами до 55х40х23 см). При необходимости пассажир сможет выкупить место для багажа онлайн в разделе “Управление бронированием”, связавшись с круглосуточным колл-центром или непосредственно на стойке регистрации в аэропорту.