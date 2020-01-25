“Azadlıq Rezidence” отказывается выполнить условия договора?

25 февраля 2016 года Кабинет министров принял постановление «О дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития Сураханского, Насиминского, Хатаинского, Наримановского, Низаминского, Ясамальского, Сабаильского, Пираллахинского, Хазарского районов города Баку».

Согласно этому постановлению, на месте снесенных домов за счет средств строительных компаний должны быть построены многоквартирные жилые здания. Эти же компании до завершения строительства должны взять на себя все расходы по расселению жителей этих домов во временно арендованных квартирах и выделить им новые квартиры в зданиях, построенных на месте снесенных домов.

На днях в # обратились жители, ранее проживающие по адресу Насиминский район, улица Миркасимова дом 10, Игорь Филалаев и Шахмар Мамедов. Мы не просто так назвали их «ранее проживающие», потому что сегодня этого дома просто не существует.

В декабре 2017 года здание было признано аварийным, в марте 2018 жильцы были выселены и его снесли.

Как заявили нам жильцы, снос этого дома и строительство на его месте нового здания осуществляет компания “Azadlıq Rezidence”. «На месте старого дома построены три новых здания. Одно здание компания выставит на продажу, два других должны быть предоставлены жильцам», — сообщили нам Игорь Филалаев и Шахмар Мамедов.

По словам Игоря Филалаева, 5 марта 2018 года между его ныне покойной матерью Ниной Филалаевой и “Azadlıq Rezidence” был заключен договор на два года. «В соответствии с условиями договора, моей матери в этом здании должна быть предоставлена квартира с ремонтом. Согласно приложению к этому договору, до завершения строительства многоэтажного дома компания обязалась выплачивать Нине Филалаевой 500 манатов ежемесячно для съема квартиры», — сообщил # Игорь Филалаев.

По словам другого жильца Шахмара Мамедова, такие же договора были заключены компанией “Azadlıq Rezidence” и с другими жильцами дома. «Однако с января 2020 года “Azadlıq Rezidence” отказалась выплачивать деньги за съем квартир. Представители компании заявили, что, так как здание уже построено, то нам не нужно больше жить на съемных квартирах и надо переезжать в новое здание. Но согласно условиям договор нам должны быть предоставлены полностью отремонтированные квартиры. А ремонт в квартирах еще не завершен, двор в грязи. Там не то, что жить, ходить опасно. Здание также не обеспечено газом», — сообщил Шахмар Мамедов.

«Нам говорят, что если здание будет заселено на 40% «Azeriqaz» будет вынужден подключить нас к газу. Как можно жить зимой в квартире без газа?», — задается вопросом Игорь Филалаев.

И. Филалаев и Ш Мамедов представили нам договора, заключенные между с компанией “Azadlıq Rezidence” и фото (см. в конце статьи — прим.авт. ), сделанные во дворе дома, куда их пытаются насильно заселить. Жильцы говорят, что пытались договориться с представителями компании: «Мы пытались им объяснить, что в такой холод, нельзя заселяться. Оплатите деньги на съем, ведь договор заключен до марта 2020. Но нас и слушать не стали: «Идите, жалуйтесь, кому хотите».

Вместе с Шахмаром Мамедовым и Игорем Филалаевым корреспондент # побывал на территории дома 10 по улице Миркасимова. Рабочие в касках, подъемные краны во дворе, стройматериалы и грязь – вот что мы увидели. Подъезд дома, который якобы готов и должен быть заселен жильцами, еще в лесах. Как сообщили нам рабочие, в здании проводится прокладка газовых труб. Мы прошлись и по этажам, везде идут ремонтные работы, нет перил, из двух лифтов работает только один. Но деревянная обшивка внутри лифта еще не снята, поэтому 3-4 человека могут подняться, только прижавшись друг к другу. А как поднимать мебель? Вещи? И что, всем жильцам будут выдавать каски?

Все вопросы мы решили задать представителям компании Azadlıq Rezidencе. Мы попросили представителей компании ответить также на вопрос о том, почему компания отказывается выплачивать жильцам деньги на съем квартир и настаивает на переезде жителей в еще неотремонтированные и не газифицированные квартиры.

К сожалению, представители «Azadlıq Rezidence» в очень грубой форме отказались ответить на наши вопросы.

# обратилось к пресс- секретарю производственного объединения «Azeriqaz» Джейхуну Сафарову, чтобы выяснить, при каких условиях происходит газификация новостроек. «Газ в здание подается только после проведения госприемки. Затем строительная компания обращается к нам с просьбой о газификации. После проведения тщательного обследования здания, убедившись в том, что оно готово к газификации, мы даем компании свое согласие», — заявил Джейхун Сафаров.