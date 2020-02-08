Аятолла Хаменеи рассказал о пользе санкций США

Санкции США принесли пользу Ирану, поскольку помогли ему укрепить войска и открыли новые возможности. Об этом заявил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи на встрече с военными в Тегеране, передает Reuters.

По его словам, наложенные американцами после исламской революции 1979 года ограничения не достигли своей цели — помешать стране иметь сильные Военно-воздушные силы. «Взгляните на нас сейчас. Мы даже строим самолеты. Мы превратили их давление в возможности», — отметил аятолла.