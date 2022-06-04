Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в субботу подтвердил, что в мае Иран конфисковал нефть из двух принадлежащих Греции судов-танкеров. Конфискация, по словам Хаменеи, стала ответом иранских властей на то, что Греция сыграла роль в аресте, который США, тоже в мае, наложили на груз нефти на борту танкера под иранским флагом за нарушение Ираном экономических санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает Голос Америки..

Выступление Али Хаменеи было приурочено к годовщине кончины его предшественника – аятоллы Хомейни.

«Они украли иранскую нефть у греческих берегов, а затем наши храбрецы, не боящиеся смерти, ответили [тем же самым] и захватили вражеский танкер. Но они (Запад – прим. «ГА») использовали свою медиа-империю и широкую пропаганду, чтобы обвинить Иран в пиратстве. Кто здесь пират? Вы крадете нашу нефть, мы забираем ее назад. Забрать назад то, что было украдено, не называется воровством», – заявил 83-летний Али Хаменеи.

Все эти захваты танкеров с нефтяным грузом резко повысили напряженность в отношениях Запада с Исламской Республикой, так же, как и неясность с будущим ядерного договора от 2015 года, известного как СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, по-английски – JCPOA).