Автопортрет Рембрандта продали в Лондоне за $18,7 млн

Картина кисти Рембрандта была продана во вторник в Лондоне за 14,5 млн фунтов стерлингов (18,7 млн долларов США), что стало рекордной стоимостью за автопортрет голландского художника, когда-либо реализованный на аукционе.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в аукционном доме Sotheby’s, который проводит в настоящий момент торги под названием «От Рембрандта до Рихтера».

Борьба за картину, предварительная оценочная стоимость которой составляла 12-16 млн фунтов стерлингов (15-20 млн долларов США), развернулась между шестью коллекционерами. Итоговая стоимость полотна в два раза превысила предыдущий рекорд, который был установлен в 2003 году. Тогда автопортрет мастера был продан за 6,9 млн фунтов стерлингов.

Как отметили в аукционном доме, реализованная во вторник картина была написана в 1632 году, когда художнику было 26 лет. Она считается очень редкой, так как, по оценкам Sotheby’s, она лишь одна из двух, в которой Рембрандт, создавший за свою карьеру не менее 80 автопортретов, изобразил себя в парадной одежде — в воротнике и черной шляпе. Это также один из трех автопортретов, который находится в частной коллекции.

В настоящий момент торги, в рамках которых будет предложено более 70 лотов, охватывающих более чем пятисотлетнюю историю искусства, продолжаются.