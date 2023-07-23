Автомобиль с военнослужащими попал в аварию в Кяльбаджаре.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры.

В сообщении говорится, что в результате произошедшей 22 июля аварии с участием автомобиля марки «МАЗ», принадлежащего Н-ской воинской части Министерства обороны, погиб военнослужащий старший солдат Алиев Эмин Эльдениз оглу и получил телесные повреждения различной степени тяжести лейтенант Гусейнов Али Ильяс оглу. В связи фактом сотрудники Кяльбаджарской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики провели осмотр места происшествия, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, представляющие значение для дела, взяты показания и произведены другие действия.

В настоящее время в Кяльбаджарской военной прокуратуре продолжается расследование, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.