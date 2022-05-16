Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что уважает желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО, добавив, что сама Австрия продолжит оставаться нейтральным государством. Об этом сообщает ТАСС.

«Я полностью уважаю, что Финляндия и Швеция обдумывают вступление в НАТО и, вероятно, это произойдет быстро. Но это их решение, а не наше. Австрия продолжит быть нейтральной страной», — сказал он.

По словам министра, намерение этих стран вступить в альянс — это «сильный сигнал» для России. Он добавил, что к расширению НАТО привела именно политика Москвы.

Стокгольм и Хельсинки задумались об отказе от нейтрального статуса и вступлении в НАТО на фоне российского вторжения в Украину.