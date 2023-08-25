Власти Австралии поддерживают решение Японии о сбросе очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» и убеждены, что действия Токио соответствуют международным стандартам безопасности. Соответствующее заявление было распространено австралийским МИД.

«Мы приветствуем прозрачность действий Японии и ее взаимодействие [в вопросе сброса воды] с международным сообществом, в том числе с островными странами Тихого океана. Австралия уверена в решении Японии и приветствует участие Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в планировании и управлении процессом сброса воды с АЭС «Фукусима-1», — указано в заявлении ведомства. В австралийском МИД подчеркнули, что правительство страны «полностью доверяет независимым, беспристрастным и научно обоснованным рекомендациям МАГАТЭ».

В заявлении внешнеполитического ведомства также отмечается, что «австралийское агентство по радиационной защите и ядерной безопасности согласно с данными МАГАТЭ об отсутствии негативного воздействия на людей или окружающую среду в связи со сбросом воды». «Австралия приветствует обязательство МАГАТЭ обеспечивать постоянный мониторинг во время сброса и сохранить присутствие [экспертов агентства] на атомной электростанции «Фукусима-1», — сообщили в МИД.