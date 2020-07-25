Австралия отвергла территориальные претензии Китая в море

Австралия отвергла ряд территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море, сообщает телерадиокорпорация ABC, ссылаясь на заявление постоянного представительства Австралии при ООН.

В заявлении подчеркивается, что австралийское правительство отвергает претензии Китая, которые противоречат Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.

Напомним, ранее Соединенные Штаты официально назвали незаконными претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря. Помимо этого, Вашингтон обвинил КНР в попытках заполучить контроль над этими ресурсами путем угроз. Посольство КНР в США назвало эти заявления «совершенно неоправданными».

Ранее американские авианосцы «Нимиц» и «Рональд Рейган», а также сопровождающие их корабли провели учения в Южно-Китайском море.

До этого Китай заявлял о планируемых учениях в Южно-Китайском море в районе Парасельских островов, которые являются спорной территорией между КНР, Тайванем и Вьетнамом. Поэтому присутствие там флота США, по мнению американских СМИ, должна донести до властей КНР недвусмысленное сообщение о том, что Вашингтон не одобряет наращивание военной мощи Пекина в регионе (aif.ru)