Министр здравоохранения и ухода за престарелыми Марк Батлер заявил, что прибывающим из Китая будет необходимо сдавать тест на COVID-19 с 5 января. Его слова приводит ТАСС.

Батлер отметил, что такое решение было обусловлено ростом числа новых случаев заболевания COVID-19, который носит стремительный характер.

«Для китайского правительства решение австралийских властей не должно стать неожиданностью с учетом того, что уже достаточно широкий круг государств ввел требование (об обязательном тестировании для прибывающих из КНР)в последние три дня», — добавил политик, выразив надежду, что такое решение не повредит отношениям двух стран.(Газета.Ru)