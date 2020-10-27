«Авраамический союз» — арабские страны решили сбросить с плеч груз холодной войны?

Время создает новые образы, разрушает старые. Любой политический аналитик, писавший на ближневосточные темы, особенно, про арабо-израильский конфликт, знал про «Хартумскую резолюцию», которую иногда называли резолюцией «трех нет»/

Да, в шестидесятые годы прошлого века, после Шестидневной войны с Израилем, арабские страны в столице Судана – в Хартуме приняли ту знаменитую резолюцию, которую мы только что упомянули.

Но время, как говорится, лечит все раны, сглаживает все «неровности» в отношениях тех или иных государств. Поэтому, когда в конце прошлой недели сообщили, что Судан также после Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов намерен устанавливать отношения с Израилем, мы признаться, не удивились этому, хотя премьер-министр Израиля называл это решение суданского правительства революционным – ведь, это означает, что мусульманские и арабские страны стремятся как можно быстрее попрощаться с радикальным прошлым, когда они даже не признавали факт существования такого государства, как Израиль.

Есть такая поговорка, что, когда приходит весна, все цветы расцветают сразу и вместе. Поэтому, когда в Вашингтоне представители Бахрейна, ОАЭ и Израиля подписали соответствующий меморандум, было сообщено, что скоро аналогичное решение примет и Оман. На днях же сообщили, что число арабских государств, желаюших установить дипотношения с Израилем, каждый день увеличивается, их теперь стало четыре.

Эти события воистину можно считать историческими. Во-первых, вопреки утверждениям некоторых политиков и политологов о том, что, якобы, есть неразрешимые конфликты, время показало, что это вовсе не так – при желании можно найти ключ к самым неразрешимым конфликтам, часть которых возникла из-за нашего желания как-то обойти международное право и принципы мирного сосуществования.

И в корне арабо-израильского конфликта лежит известная историческая ошибка арабских государств, которые вопреки решению ООН о создании в регионе двух государств – Палестины и Израиля, не согласились с этим и все эти годы проводили политику непризнания в регионе еврейского государства.

Во-вторых, на конфликты не надо смотреть, как на удобный источник, вечно подпитывающий чьи-то геополитические интересы.

Возможно, кто –то выигрывает от конфликтов, но в целом они приносят только людские потери, нескончаемые войны и насилие, создают каналы для незаконной циркуляции оружия и иногда даже наркотиков.

В-третьих, разрешение таких старых конфликтов, как арабо-израильский или же кашмирский, могло бы стать примером и для других стран.

Конечно, установление нормальных отношений между Израилем и арабскими государствами длительный процесс, путь этот долог и довольно тернистый. Но другого выхода нет; если не удастся договориться политикам и дипломатам, очередь вновь перейдет к военным – начнут стрелять пушки, двигаться танки. Поэтому правы те аналитики и политологи, которые называют мирный процесс между арабскими странами и Израилем «авраамическим союзом».

Чтобы жить бок о бок, чтобы мирно сосуществовать, все государства и страны обязаны искать объединяющие факторы. А их не так уж мало, особенно, для евреев и арабов, которых называют детьми пророка Авраама. Кроме того, политологи – международники постоянно отмечают, что залогом процветания любого государства, в первую очередь, являются отношения с соседями – какими могучими не были бы те или иные государства, выше всего надо ставить отношения с соседями.

Признаться, мотивы арабо-израильского конфликта не очень-то ясны были нам. В годы холодной войны все мы считали, что корни этого процесса надо искать в глобальных геополитических противоречиях и надо сказать, что это частично подтвердилось, но с падения коммунистической империи прошло уже три десятилетия и наступило время осмысление былой истории и политики: а может на самом деле что-то не так делалось?

В науке сомнение считается кануном или предвестником новых открытий. Наверное, и в политике должно быть так – ведь она есть самая важная наука из всех известных наук, потому что вершит судьбами миллиардов людей, т.е. всей планеты…