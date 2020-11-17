Авиарегулятор США собирается разрешить эксплуатацию Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США может в среду, 18 ноября, разрешить возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщило агентство Reuters cо ссылкой на источники.

По их информации, авиарегулятор находится на заключительном этапе проверок лайнера. ФАУ, как ожидается, предпишет внести изменения в программы подготовки пилотов перед возобновлением использования самолета.

Ранее представители регулятора заявляли, что намерены завершить оценку лайнера в середине ноября. В августе ФАУ предписало внести ряд изменений в программное обеспечение и иные системы самолетов.

Полеты Boeing 737 Max приостановлены по всему миру в 2019 году после двух крупных авиакатастроф.

В октябре 2018 года разбился Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Самолет упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Летом 2020 года Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщал, что эксплуатация этой модели возобновится не ранее февраля 2021 года. (iz.ru)