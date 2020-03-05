Авиакомпания Flybe признала банкротство

Одна из крупнейших региональных авиакомпаний Европы — британская Flybe, осуществлявшая авиарейсы по 150 маршрутам в 85 аэропортов, — передана во внешнее управление, под угрозой оказались 2 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает в четверг вещательная корпорация Би-би-си.

«Все полеты самолетов компании прекращены, это касается и ее деловых операций в Соединенном Королевстве», — говорится в заявлении компании, которая назвала в качестве одной из причин финансового краха вспышку коронавируса.

«Несмотря на все усилия, у нас сейчас нет альтернативы — мы не смогли найти реальное решение проблемы обеспечения финансирования, что позволило бы нам продолжать бизнес», — отметил в письме к сотрудникам авиакомпании генеральный директор Марк Андерсон.

Правительство Великобритании уже объявило, что поможет сотрудникам компании найти новые рабочие места, и выразило готовность работать с другими авиакомпаниями с целью поддержания авиасообщения на маршрутах, которые обслуживала Flybe.

«Мы тесно сотрудничаем с отраслью, чтобы минимизировать любые нарушения маршрутов, эксплуатируемых Flybe», — заверили британские власти.(ТАСС)