Авиабаза США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Обстановка в Ираке продолжает накаляться после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Две ракеты разорвались на территории авиабазы Балад в зоне складов, сообщили представители иракской армии. Информация о погибших на данный момент отсутствует. Авиабаза находится в нескольких десятках километров к северу от Багдада, на ней, в частности, располагаются военнослужащие США.

Кроме того, так называемая «зеленая зона» в центре столицы Ирака также подверглась двум ракетным ударам, заявили представители сил безопасности. В этом квартале расположены иностранные и правительственные объекты, в том числе посольство США. В свою очередь, полиция сообщила о падении единственной ракеты вблизи от здания американской дипмиссии, которое десятки сторонников шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболлах» штурмовали в конце декабря 2019 года. (DW)