Атамбаев в знак протеста покинул судебное заседание

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, который является одним из обвиняемых по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, покинул зал суда без разрешения судьи в знак протеста против произвола следствия, процесс перенесен на 14 января, сообщил РИА Новости в четверг адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

«Он покинул зал суда без разрешения судьи. Судебные приставы пытались его остановить, но он все равно вышел», — заявил Слесарев.

По словам адвоката, таким образом его подзащитный выражает протест против произвола суда и следствия. «Он имеет полное право на подобное выражение протеста», — добавил Слесарев.

Как уточнил адвокат, председательствующий судья расценил действия Атамбаева как нарушение порядка проведения судебного процесса и вынес постановление о продолжении рассмотрения дела без его участия. Защита попросила перенести суд и заявила отвод судье. Оба ходатайства судья оставил без удовлетворения. А перенести процесс на 14 января согласился только после того, как одному из подсудимых — Абдухалиму Раимжанову, стало плохо прямо в зале суда.