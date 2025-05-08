В Бакинском военном суде 8 мая продолжилось открытый судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, и многочисленных других преступлений.

Как сообщает Report, на заседании, прошедшем под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в процессе, состав суда, переводчиков и т.д. и разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.