Адвокаты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа подали заявление в Высокий суд Лондона с просьбой рассмотреть возможность обжаловать в Верховном суде Великобритании решение по делу об экстрадиции в США.

Об этом в четверг сообщило агентство PA со ссылкой на невесту журналиста Стеллу Моррис.

По ее словам, теперь Высокий суд Лондона должен «заверить, что по меньшей мере одно основание для апелляции в Верховном суде является аспектом права, представляющим общественный интерес». Только в случае положительного для адвокатов Ассанжа исхода заявление может быть рассмотрено в высшей судебной инстанции королевства. Отмечается, что ясность в этом вопросе наступит во второй половине января 2022 года.

«Мы полагаем, что серьезные и важные аспекты права, представляющие широкий общественный интерес, затрагиваются в заявлении. В его основе лежит решение Апелляционного суда Англии и Уэльса, который принял в расчет заверения США относительно вероятных условий содержания Ассанжа в тюрьме и ухода за ним в случае его экстрадиции. Поскольку заявление рассматривается судом, адвокаты воздержатся от дальнейших комментариев. Мы надеемся и верим, что Высокий суд подтвердит обоснованность поднятых нами вопросов и разрешит подать апелляцию для ее последующего рассмотрения в Верховном суде», — говорится в заявлении юристов основателя WikiLeaks.