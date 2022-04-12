«В Израиле очень ценят отношения с Азербайджаном. Тем более, что отношения с этой страной для Израиля находятся в приоритете. За эти годы между странами очень многое достигнуто». Об этом # заявил израильский востоковед, сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме Владимир Месамед.

По его словам, азербайджано-израильские отношения стали образцом для еврейского государства и страны постсоветского пространства с доминирующим мусульманским населением.

«Кроме того, следует учесть, что Израилю импонирует, что Азербайджан — светское государство, в котором проживает крепкая еврейская община и идут стабильные экономические процессы. В настоящее время можно говорить о том, что Азербайджан стал главной страной, которая обеспечивает Израиль нефтью.

Собственно говоря, Израиль — это страна, которая оказывает различное содействие Азербайджану, в том числе в области обороноспособности и военного строительства. В той победе, которую одержал Азербайджан в ходе 44-дневной войны, есть доля и Израиля, обеспечивающего страну оружием. Поэтому мы все эти годы внимательно следим за развитием отношений. И конечно, нас радует политический диалог. По большинству вопросов между Азербайджаном и Израилем нет никаких противоречий», — отметил он.

Месамед также отметил, что Азербайджан и Израиль целиком поддерживают друг друга на международной арене. «В Израиле ценят то, что Азербайджан — очень активная страна, которая работает в мусульманских структурах, в частности в Организации исламского сотрудничества. Азербайджан помогает избежать сильных антиизраильских заявлений. Поэтому мы это очень ценим. Кроме того, нам импонирует и то, что Азербайджан проводит достаточно независимую политику, в том числе и на иранском направлении.

Как известно, Израиль для Ирана является страной-антиподом, поэтому в этом плане нам очень полезно сотрудничество с Азербайджаном. Но я хотел коснуться еще одного вопроса. Это поздравительное послание президента Израиля Ицхака Герцога своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, в котором он выразил надежду, что будет открыто посольство Азербайджана», — заявил эксперт.

По его мнению, уже в течение многих лет в двухсторонних отношениях есть некая асимметрия. «То есть, Израиль давно открыл свое посольство в Азербайджане, а азербайджанская сторона это никак сделать не может. Мы понимаем, что существуют факторы внутреннего и внешнего порядка, которые мешают открытию посольства Азербайджана в Израиле, но в любом случае уже давно Баку делает намеки, что до этого момента осталось совсем немного времени, и мы считаем, что важный шаг в этом направлении – это открытие представительства Азербайджана в Тель-Авиве, которое решает важные вопросы, в том числе и туризма, экономического развития, торговли и др.

И мы считаем, что это является первым этапом к открытию полноценного посольства. Открытие посольства может поднять отношения на новый уровень, поможет избежать различных бюрократических преград, которые появляются при решении различных вопросов, когда нет посольства. И мы считаем, что тот намек, который содержался в послании Герцога, будет реализован, и мы в ближайшие годы увидим открытие в Тель-Авиве посольства Азербайджана. Мы также уверены, что может состояться визит Ильхама Алиева в Израиль с этой целью. И в принципе это поднимет наши отношения на еще более эффективную стадию. Мы думаем, что эта стадия действительно приближается», — отметил эксперт.