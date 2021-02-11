ASAN Хidmət о разрешениях на свободное передвижение в период ужесточенного карантина

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (ASAN Хidmət) обнародовало число граждан, воспользовавшихся системой получения разрешения на свободное передвижение в период ужесточенного карантинного режима.

Как отмечается в отчете агентства за 2020 год, в период с 5 апреля по 18 мая более 72 тыс. структур оформили разрешения для 924 тыс. сотрудников, а посредством SMS-системы 8103 было одобрено свыше 29 млн запросов.

С 21 июня по 5 августа более 89 тыс. структур получили разрешения для 919 тыс. сотрудников, а посредством SMS-системы 8103 было одобрено свыше 31 млн запросов.

В период действия ужесточенного карантинного режима с 14 декабря 2020-го по 18 января 2021 года более 104 тыс. структур оформили разрешения для 948 тыс. сотрудников, а посредством SMS-системы 8103 было одобрено свыше 16,6 млн запросов.

Кроме того, в кол-центр Госагентства (9108) по вопросам, связанным с получением разрешений и доставкой в медучреждения, обратилось свыше 950 лиц с инвалидностью и граждан, которым требуется диализ.