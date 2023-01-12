Президент Сирии Башар Асад заявил, что контакты в формате Анкара-Дамаск-Москва требуют серьезной работы, в том числе по линии сирийско-российского взаимодействия, передает РИА Новости. По его словам, это необходимо для достижения определенных результатов по итогам переговоров.

«Такие встречи [как трехсторонние переговоры министров обороны России, Сирии и Турции в декабре прошлого года] должны быть подготовлены при предварительной координации и планировании между Россией и Сирией, чтобы быть результативными и достичь конкретных целей, которых ждет Сирия», — говорится в сообщении канцелярии Асада.

Как указал президент Сирии, конкретный результат для Дамаска, в частности, касается прекращения оккупации территории республики. Кроме того, в числе итогов Асад также назвал завершение помощи террористам в стране.

Соответствующее заявление сирийский лидер сделал в ходе диалога с спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым, который состоялся в Дамаске 12 января.

Ранее СМИ сообщили, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Асада может состояться в мае.