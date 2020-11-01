«Арсенал» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии

«Арсенал» в гостях переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонского клуба.

Единственный мяч с пенальти забил Пьер-Эмерик Обамеянг на 69-й минуте.

«Арсенал» в турнирной таблице поднялся на восьмое место, набрав 12 очков в 7 матчах, «Манчестер Юнайтед» располагается на 15-й строчке, имея в активе 7 очков после 6 игр. В следующем туре команда из Лондона 8 ноября примет «Астон Виллу», МЮ днем ранее на выезде сыграет с «Эвертоном».

В других матчах игрового дня «Саутгемптон» на выезде со счетом 4:3 обыграл «Астон Виллу», «Ньюкасл» на своем поле оказался сильнее «Эвертона» (2:1).