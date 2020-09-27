Армянскому гарнизону в Агдере предложено сдаться — Минобороны Азербайджана

Военное командование Азербайджана предложило армянскому командованию на Агдеринском направлении сложить оружие и сдаться во избежание полного уничтожения расположенного в Агдере гарнизона ВС Армении.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

«Командование азербайджанской армии гарантировало, что с военнопленными и заложниками будут обращаться в соответствии с требованиями Женевской конвенции и другими требованиями международного права», — сказали в ведомстве.

Как отмечается, также военное командование предупредило, что в случае оказания сопротивления каждое вооруженное лицо будет обезврежено.