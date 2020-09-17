Армянским оккупантам негде будет скрыться от «Воинов Каюсы»

Интервью с американским военным экспертом Стивеном Тримблом:

— Азербайджан закупил американские вертолеты Bell 412. Они были продемонстрированы на военном параде в честь 100-летия Вооруженных Сил 26 июля 2018 года. Но об этой винтокрылой машине известно до обидного очень мало. Вы могли бы рассказать нам об этом подробнее?

— Bell 412 — это гражданский вертолет общего назначения с четырехлопастным несущим винтом. Его кабина заимствована от двухлопастного вертолета Bell 212. Другое важное различие между Bell 212 и 412 состоит в том, что каждая лопасть ротора на 412 сделана из композитного материала, а не из металла. Это делает лезвие легче и прочнее, что позволяет вертолету нести больший вес.

— Он до сих пор стоит на вооружении американской армии?

— Да. Просто изначально корпорация Bell продала ВВС США модификацию 212, и они остаются на вооружении и сегодня как UH-1N. 412-е были разработаны в ответ на запрос коммерческого заказчика, но итальянские и британские военные использовали версии этого самолета для поисково-спасательных и разведывательных операций. Так что, вполне возможно преобразовать Bell 412 для использования в военных целях.

— Каким образом?

— Установив турели, пилоны и систему управления огнем.

— Кто-нибудь проводил подобную модернизацию?

— Итальянцы, например, установили ракетные блоки на свою военную версию Bell 412. Другие операторы – различного рода пулеметы. Все зависит конкретно от потребностей того или иного оператора.

— После покупки Bell 412 Азербайджан приобрел еще одну партию американских вертолетов — MD-530F Cayuse Warrior. Насколько я знаю, это легкие ударные машины. В чем их особенность по сравнению с аналогичными вертолетами других стран?

— MD-530F – не просто легкий, а очень легкий и маневренный вертолет. Более ранняя версия вертолета, вероятно, наиболее известна как один из самолетов спецназа США, который называет его MH-6 Little Bird.

— Как вы знаете, единственным противником Азербайджана является Армения. Причем, боевые действия будут вестись в горной местности. Какие преимущества для азербайджанской армии дают Cayuse Warrior?

— Лопасти его ротора относительно короче, особенно по сравнению с Bell 412. Это позволяет MD-530F работать в ограниченном пространстве, например, на небольших полянах в лесу, горах, или между зданиями в городе.

— И какое оружие способен нести этот вертолет?

— Все необходимое для уничтожения противника, как живой силы, так и техники и укрытий. То есть, ракеты, пулеметы, и другие средства огневого поражения.

Заур Мехдиев, специально для «Зеркало»