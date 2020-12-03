Армянский сепаратизм начал показывать оскал на юге России — ВИДЕО

Нагорный Карабах не единственный регион на Кавказе, в котором армянский сепаратизм поднял голову. В грузинском регионе Джавахетия армянские сепаратисты на протяжении многих лет создают головную боль для властей. Об идентичной ситуации можно сказать и на Северном Кавказе. Проживающие здесь армяне неоднократно демонстрировали сепаратистские поползновения. К примеру, в Ростовской области существует целый административный район, в котором армяне составляют больше половины населения. Речь идет о Мясниковском районе. По переписи 2010 года 56,1% населения этого района составляют этнические армяне. Здесь армяне компактно проживают в сёлах Чалтырь, Крым, Большие Салы, Султан-Салы, Несветай и др.

Помимо этого, еще в середине 90-х годов прошлого столетия полевые командиры из Карабаха установили контроль над Краснодарским и Ставропольскими краями России, поддержав местную армянскую криминальную группировку. Позднее армянская мафия начала деятельность по вхождению в местные властные структуры, законодательные органы. Из-за того, что криминальное прошлое стало мешать им, в середине 2000-х годов они легализовали свой бизнес, стали «успешными бизнесменами» и наводнили местные органы власти.

На днях в соцсетях распространился видеоролик с Мясниковского района. Перед въездом в район стоит табличка с названием района на двух языках — русском и армянском: Добро пожаловать в Мясниковский район. Закадровый голос с армянским акцентом говорит о том, что скоро подобные таблички будут во всех российских южных городах – Анапе, Сочи и др.

Российский эксперт по международным конфликтам, независимый журналист-расследователь Евгений Михайлов, просмотрев этот ролик и прослушав голос за кадром, где комментатор говорит о том, что надписи на армянском языке появятся в тех южных российских городах, где проживает много армян, заявил, что хочет акцентировать внимание общества на том, что это обычная провокация, которая не добавляет межнационального спокойствия.

«Очевидно, что эта видеозапись уже привлекла внимание спецслужб и на мой взгляд на неё не нужно сильно реагировать. Что касается Мясниковского района, то надпись на въезде существует уже долгие годы и действительно в посёлке Чалтырь проживает исторически компактно много представителей армянской нации. Впрочем, как и в самой Ростовской области. К слову сказать, в самом районе большая часть жителей уже не армяне. Многие горожане поселились в районе, прилегающем к Ростову-на-Дону. Так что, на мой взгляд, ситуация абсолютно здоровая и под контролем. Что касается других городов и надписей на армянском языке, которые автор обещает, то это глупость и просто провокация. На мой взгляд, любые решения по табличкам и прочим принимает местный муниципалитет. Как правило, на Юге России проживает много национальностей. В той же Анапе много греков. На греческом языке никто не пишет, соответственно, и на армянском вряд ли появится. Есть государственный язык — это русский и нет никаких культурных автономий. А Чалтырь и Мясниковский район это другая история….», — заявил эксперт.

Несмотря на то, что Михайлов выражает осторожный оптимизм по поводу поведения российских армян, факты говорят об обратном. В то время как в Армении притесняют русский язык, в самой России устанавливают таблички на армянском языке. Разве это не повод призадуматься?

Помимо этого, не нужно забывать про такие негативные тенденции в поведении армян, как присваивание чужой территории и истории. Этому есть подтверждение.

Так, в начале 90-х годов на Кубани был зафиксирован всплеск антиармянских настроений из-за массового притока армян в Краснодарский край. Подавляющее большинство армян на Кубани – это амшенцы. Культура и менталитет амшенских армян не идентична оным остальных армян. Стиль поведения многих мигрировавших на Кубань в начале 90-х годов армян оказался неприемлемым для местного населения. Наглый захват чужого имущества и вытеснение конкурентов с рынков, использование нелегальных методов и криминала в ведении бизнеса, развязное поведение пришлых армян привело к тому, что прибывшие вчера на эти территории оказались в состоянии конфликта как со славянским населением, так и с амшенцами.

Неудивительно, что в Краснодарском крае начались армянские погромы — в сентябре 2002 года (город Славянск-на-Кубани) и марте 2005 года (город Новороссийск). Стоит задуматься над причинами такой неприязни к армянам в Краснодарском крае, приведшим к погромам. Хотя азербайджанцам понятны чувства погромщиков – вчерашние соседи, прожившие с ними бок о бок, вдруг начинают предъявлять территориальные претензии и выгонять их с родных краев…