Назвать армян пацифистами может либо абсолютно неосведомленный о сущности наших недобрых соседей, либо глубоко наивный человек. Когда речь заходит о хаях, миролюбием и не пахнет, однако силой принудить их к миру (пусть и на определенный исторический период) можно.

И этот тезис доказала брюссельская встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, имевшая место на прошлой неделе. Как известно, азербайджанская сторона выступила с пятью предложениями, с которыми, судя по итогам встречи, Армения согласилась.

Это следующие принципы:

— взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга;

— взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем;

— воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН;

— делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

— открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, буквально вчера впервые состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Главы МИД обменялись мнениями о работе по подготовке будущего мирного договора между Баку и Ереваном, организации Совместной пограничной комиссии, а также по гуманитарным вопросам.

Конечно же, сегодня говорить о доверительном отношении между сторонами (особенно, зная армянскую натуру), а тем более подписании полномасштабного мира, говорить слишком рано. Но определенный шажок в этом направлении наблюдается. И пока стороны пытаются способствовать воцарению мира и стабильности в регионе, в Армении силы, жаждущие войны и крови, не дремлют.

Так называемые горе-реваншисты, видимо, позабывшие позорное поражении Армении в 44-дневной войне, своими провокационными действиями вновь пытаются разжечь пламя войны.

Так, сегодня парламентская оппозиция в лице блоков «Армения» и «Честь имею» бойкотировала очередную четырехдневку пленарных заседаний национального собрания.

Глава парламентской фракции оппозиционного блока «Армения» Сейран Оганян заявил о том, оппозиция на этой неделе не будет участвовать в заседаниях. «Мы направимся в приграничные регионы Карабаха и Армении», — пояснил Оганян.

По его словам, действующая в Армении власть не в состоянии решить многие внутренние и внешние проблемы. «Недавние события лишь подтвердили имеющиеся опасения. Все продвигается в рамках повестки Азербайджана и Турции. Поэтому в связи со сложившейся ситуацией парламентская оппозиция объявляет: на этой неделе мы не будем участвовать в заседаниях НС и голосованиях», — подчеркнул Сейран Оганян.

Секретарь парламентской фракции оппозиционного блока «Честь имею» Айк Мамиджанян, в свою очередь, подтвердил, что они также не будут участвовать в заседаниях НС и отбывают в Нагорный Карабах.

А это уже открытый вызов Азербайджану и азербайджанскому народу. Армянские «вояки» в лице колченогого Оганяна, Мамиджаняна и других «янов» вновь испытывают на прочность терпение азербайджанцев. Как же быстро хаи, в частности, бежавший впереди всех из Шуши Оганян, забыли про «железный кулак» Азербайджана, обрушившийся осенью 2020 года на их головы. Если у них так коротка память, то нам ничего не стоит ее освежить.

Думается, топот копыт армянских «непобедимых воинов», сопровождаемый смертельным жужжанием «Байрактаров», все еще снится тому же Оганяну.

Кстати, это не первая провокация со стороны радетелей «прав» карабахских армян в поствоенный период.

В ноябре прошлого года министр обороны совершил незаконный визит в Карабахский регион. Тогда министерство обороны Азербайджана назвало этот визит на территорию Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, военно-политической провокацией.

Минобороны Азербайджана предупредило армянское руководство, что в случае возникновения подобных незаконных поездок будут приняты необходимые меры по предотвращению «агрессивного сепаратизма и терроризма» в соответствии с законами республики.

Спустя месяц, на сей раз основной кандидат в президенты Франции Валери Пекресс решилась на политическую авантюру. В сопровождении нескольких французских депутатов незаконно посетила Ханкенди. Кстати, спустя некоторое время президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам заявил, что «если бы мы знали о последней незаконной поездке Валери Пекресс, то однозначно не выпустили бы их обратно».

В этот же временной отрезок провокация последовала от члена комитета Государственной думы России по международным делам Виталия Милонова, в очередной раз незаконно посетившего Карабах.

И вот сегодня ожидается новая провокация. Думается, что теперь, когда азербайджанские власти осведомлены о незаконной поездке в Карабах кучки зарвавшихся армянских мерзавцев, одними словами ограничиваться не стоит.

А что же российские миротворцы, которые взяли на себя обязательства, обеспечивать мир в зоне своей ответственности и пресекать незаконные визиты? А ничего. Судя по тому, как по Лачинскому коридору свободно и незаконно перемещаются провокаторы разных мастей, РМК целиком и полностью укомплектован из числа глухих и слепых. И снова возникает вопрос, который был озвучен не раз в отечественных СМИ: для чего Азербайджану нужны российские солдаты, если они защищают интересы сепаратистов и проходимцев? Вопрос риторический.

Баку на официальном уровне должен в жесткой форме потребовать от министерства обороны, МИД России положить конец беззаконию, который творится в зоне их ответственности. В противном случае, Азербайджан оставляет за собой право пресекать незаконные визиты своими собственными силами. Благо, на то есть и хорошо вооруженные воины, и ночные кошмары армян – «Байрактары».

И это далеко не полный перечень средств, которыми мы способны образумить осмелевших армян. Нужен всего лишь один предупредительный удар БПЛА. Этого будет достаточно. Как говорится, плавали — знаем. А Оганян знает лучше всех. Даже «Байрактар» при своей скорости не мог догнать хромого «героя» при стремительном побеге последнего из Шуши…